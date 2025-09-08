Imagens, capacidade e localização: veja o projeto do maior estádio do mundo

Grand State Hassan II promete ser o maior estádio do mundo. Populous / Divulgação

O futebol mundial terá nos próximos anos um gigantesco estádio, que está sendo construído no Marrocos com a promessa de ser a maior arena do mundo, com capacidade para 115 mil torcedores. O objetivo é sediar a final da Copa do Mundo de 2030, que terá jogos inaugurais na América do Sul, com a disputa do restante da competição na Espanha, Portugal e Marrocos.

O Grand State Hassan II ficará localizado na cidade de El Mansouria, na região metropolitana de Casablanca. O design tem como inspiração o "moussem", que é uma tradicional reunião social do Marrocos. Por isso, um grande telhado de tenda na estrutura.

A expectativa na Fifa é enorme pela conclusão da obra, que deverá ser uma das grandes atrações do Mundial de 2030.

É claro que os reformados Santiago Bernabeu e Camp Nou serão os favoritos para a grande decisão. Mas é possível afirmar que o gigantesco estádio do Marrocos chegará extremamente bem cotado para receber confrontos importantes.

Sedes da Copa de 2030

Jogos de abertura:

Uruguai - Montevidéu

Argentina - Buenos Aires

Paraguai - Assunção

Restante da competição:

Espanha - Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, La Coruña, Las Palmas, Málaga, San Sebastian e Zaragoza

Portugal - Lisboa e Porto

Marrocos - Casablanca (El Mansouria), Tanger, Fez, Rabat, Marrakesh e Agadir

Antes da Copa do Mundo de 2030, o Mundial de 2026 será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.