Grupo composto apenas por sócios e torcedores propõe exclusão de conselheiros faltosos no Grêmio

"Grêmio não se vende - Grêmio de todos é para mudar de verdade" é a chapa 4 das eleições gremistas. Chopa 4 - Grêmio de Todos / Divulgação

No próximo dia 27 de setembro, o Grêmio elegerá seus novos conselheiros. Serão renovadas 150 das 300 cadeiras existentes no Conselho Deliberativo, em votação a ser realizada na Arena de forma presencial e pela internet com a participação dos associados do Clube.

Se no cenário da eleição presidencial de novembro a tendência é de aclamação do nome de Marcelo Marques, na disputa para o CD daqui 15 dias a realidade é diferente e expõe a divisão política gremista, hoje com mais de 30 núcleos e correntes distintas.

Seis chapas, cada uma delas com 180 nomes (150 titulares e 30 suplentes) concorrem pelas novas vagas, necessitando de ao menos 15% dos votos dos sócios para se habilitar a eleger conselheiros.

Um desses grupos é formado apenas por sócios e torcedores e reúne propostas até certo ponto polêmicas. A Chapa 4 — Grêmio de Todos, dentre outras ideias, defende a exclusão dos conselheiros faltosos às sessões do CD.

— O Estatuto do Grêmio e o Regimento Interno preveem que o conselheiro que faltar mais de três vezes consecutivas ou cinco vezes alternadas em um ano será destituído do cargo. Entretanto, tanto o estatuto quanto o regimento permitem a exceção das faltas justificadas — diz João Hermínio, líder do grupo que avança também para a proposição de excluir os chamados jubilados, que completa:

— Não há, porém, uma regulamentação do que seriam essas justificativas, sendo isso uma verdadeira "bengala" para que conselheiros faltem e não percam seus mandatos, enquanto as sessões do Conselho seguem esvaziadas em regra. Nossa proposta é acabar com a justificativa de faltas.

"Antidemocrático"

— Na prática, trata-se de uma transformação de cargo vitalício para alguém que seguirá, até o final da vida, decidindo os rumos do Grêmio sem precisar renovar o seu mandato com o voto do associado. Por considerarmos antidemocrático e contra qualquer perspectiva de modernização do Clube, defendemos a extinção da figura do conselheiro jubilado — completou João Hermínio.

Em 2022, no último pleito de renovação, 12.904 votantes participaram da eleição. Apenas 3 chapas ultrapassaram a cláusula de 15%: Futebol e Torcida Juntos, do então candidato Odorico Roman (54 conselheiros eleitos); Grêmio com o Guerra, do então candidato Alberto Guerra (50 conselheiros eleitos); e Chapa do Danrlei, do ex-goleiro gremista (46 conselheiros eleitos).

Confira as chapas das eleições do Grêmio

Chapa da CIA

Dênis Abrahão Fábio Koff Jr. Ricardo Vontobel Sérgio Vazques Marcelo Bandeira Ronaldo Napoleão Rafael Silveira Martins Setembrino Casassola Elmo Anflor Jr. Rodrigo Zucco

Identidade Gremista - O Grêmio é dos Gremistas

Cláudio Medeiros Maichel Mattiello Rosa Beatriz Foresti Artur Kirch Thiago Brunetto Patrícia Ferreira Kleber Zampieri Gláuber Mello Rodrigo Teixeira Alberto Pinzetta

Grêmio Forte e Copeiro

Luigi Antonio Gerace Carlos Roberto Galla Richard Ricachenevsky Gurski Adriana da Silva Vieira Irany de Oliveira Sant’Anna Junior Raphael Augusto Flores Gondar Ari Pelegrini Tapir Tabajara Canto da Rocha Neto Gladimir Chiele Francisco Santana

O Grêmio não se vende - Grêmio de todos é para mudar de verdade

Rodrigo Müller Rosana Carpena da Silva João Herminio Marques de Carvalho e Silva Victória Razig Votto Willian Giovani Quevedo Pires Sandro Gilberto Moreira Cheiran Jaime André Silveira dos Santos Rafael Sirangelo Brodt Alex Leonardi Vinícius Mossmann

Celso Rigo e Marcelo Marques - O Grêmio é Nosso

Celso Rigo Marcelo Marques Antônio Dutra Jr. Fábio Rigo Gaúcho da Geral Phil Jardim Claudiomar Marques Antonio Barchieri Ricardo Todeschini Leonardo Lamachia

DNA Tricolor - Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver

Irno Bordignon Fabio Floriani Jorge Baidek Marianita da Silva Nascimento Geraldo Corrêa Alexandre Rossato Luis Carlos Pimenta Junior João Alfredo Kehl Spier Paulo Cesar Soares Timm Cesar Augusto Giacobbo de Lima