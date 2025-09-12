Grupo composto apenas por sócios e torcedores propõe exclusão de conselheiros faltosos no Grêmio

No próximo dia 27 de setembro, o Grêmio elegerá seus novos conselheiros. Serão renovadas 150 das 300 cadeiras existentes no Conselho Deliberativo, em votação a ser realizada na Arena de forma presencial e pela internet com a participação dos associados do Clube.
Se no cenário da eleição presidencial de novembro a tendência é de aclamação do nome de Marcelo Marques, na disputa para o CD daqui 15 dias a realidade é diferente e expõe a divisão política gremista, hoje com mais de 30 núcleos e correntes distintas.
Seis chapas, cada uma delas com 180 nomes (150 titulares e 30 suplentes) concorrem pelas novas vagas, necessitando de ao menos 15% dos votos dos sócios para se habilitar a eleger conselheiros.
Um desses grupos é formado apenas por sócios e torcedores e reúne propostas até certo ponto polêmicas. A Chapa 4 — Grêmio de Todos, dentre outras ideias, defende a exclusão dos conselheiros faltosos às sessões do CD.
— O Estatuto do Grêmio e o Regimento Interno preveem que o conselheiro que faltar mais de três vezes consecutivas ou cinco vezes alternadas em um ano será destituído do cargo. Entretanto, tanto o estatuto quanto o regimento permitem a exceção das faltas justificadas — diz João Hermínio, líder do grupo que avança também para a proposição de excluir os chamados jubilados, que completa:
— Não há, porém, uma regulamentação do que seriam essas justificativas, sendo isso uma verdadeira "bengala" para que conselheiros faltem e não percam seus mandatos, enquanto as sessões do Conselho seguem esvaziadas em regra. Nossa proposta é acabar com a justificativa de faltas.
"Antidemocrático"
— Na prática, trata-se de uma transformação de cargo vitalício para alguém que seguirá, até o final da vida, decidindo os rumos do Grêmio sem precisar renovar o seu mandato com o voto do associado. Por considerarmos antidemocrático e contra qualquer perspectiva de modernização do Clube, defendemos a extinção da figura do conselheiro jubilado — completou João Hermínio.
Em 2022, no último pleito de renovação, 12.904 votantes participaram da eleição. Apenas 3 chapas ultrapassaram a cláusula de 15%: Futebol e Torcida Juntos, do então candidato Odorico Roman (54 conselheiros eleitos); Grêmio com o Guerra, do então candidato Alberto Guerra (50 conselheiros eleitos); e Chapa do Danrlei, do ex-goleiro gremista (46 conselheiros eleitos).
Confira as chapas das eleições do Grêmio
Chapa da CIA
- Dênis Abrahão
- Fábio Koff Jr.
- Ricardo Vontobel
- Sérgio Vazques
- Marcelo Bandeira
- Ronaldo Napoleão
- Rafael Silveira Martins
- Setembrino Casassola
- Elmo Anflor Jr.
- Rodrigo Zucco
Identidade Gremista - O Grêmio é dos Gremistas
- Cláudio Medeiros
- Maichel Mattiello
- Rosa Beatriz Foresti
- Artur Kirch
- Thiago Brunetto
- Patrícia Ferreira
- Kleber Zampieri
- Gláuber Mello
- Rodrigo Teixeira
- Alberto Pinzetta
Grêmio Forte e Copeiro
- Luigi Antonio Gerace
- Carlos Roberto Galla
- Richard Ricachenevsky Gurski
- Adriana da Silva Vieira
- Irany de Oliveira Sant’Anna Junior
- Raphael Augusto Flores Gondar
- Ari Pelegrini
- Tapir Tabajara Canto da Rocha Neto
- Gladimir Chiele
- Francisco Santana
O Grêmio não se vende - Grêmio de todos é para mudar de verdade
- Rodrigo Müller
- Rosana Carpena da Silva
- João Herminio Marques de Carvalho e Silva
- Victória Razig Votto
- Willian Giovani Quevedo Pires
- Sandro Gilberto Moreira Cheiran
- Jaime André Silveira dos Santos
- Rafael Sirangelo Brodt
- Alex Leonardi
- Vinícius Mossmann
Celso Rigo e Marcelo Marques - O Grêmio é Nosso
- Celso Rigo
- Marcelo Marques
- Antônio Dutra Jr.
- Fábio Rigo
- Gaúcho da Geral
- Phil Jardim
- Claudiomar Marques
- Antonio Barchieri
- Ricardo Todeschini
- Leonardo Lamachia
DNA Tricolor - Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver
- Irno Bordignon
- Fabio Floriani
- Jorge Baidek
- Marianita da Silva Nascimento
- Geraldo Corrêa
- Alexandre Rossato
- Luis Carlos Pimenta Junior
- João Alfredo Kehl Spier
- Paulo Cesar Soares Timm
- Cesar Augusto Giacobbo de Lima
