Estevão, titular da Seleção, esteve no radar do Grêmio; por que não avançou e como são os contratos na base

Estevão marcou gol de bicicleta para o Brasil contra o Chile. Mauro Pimentel / AFP

A notícia desta terça-feira (9) publicada no GE chama a atenção. A informação dá conta de que Estevão, vendido pelo Palmeiras ao Chelsea, e utilizado por Carlo Ancelotti como titular da Seleção Brasileira contra o Chile, esteve no radar do Grêmio na época em que atuava nas categorias de base do Cruzeiro, antes de ir para o clube paulista.

Pelo que foi apurado pelo repórter Rafael Favero, os valores envolvidos eram altos, batendo na casa de R$ 60 mil por mês para um garoto de apenas 14 anos. Como não poderia assinar contrato profissional, a quantia ficaria como uma "ajuda de custo" para a família.

A transferência do Cruzeiro para o Palmeiras ocorreu em 2021. O clube paulista informa nos bastidores que pagou um valor inferior ao R$ 60 mil. Em 2024, Estevão foi promovido ao grupo principal e vendido para o Chelsea por 45 milhões de euros, além da possibilidade de mais 16 milhões de euros de bônus por metas.

Esta informação é importante porque ajuda a entender como alguns clubes mudaram a sua forma de remunerar jovens revelações da base. No caso do Grêmio, ocorreram alguns casos em que atletas talentosos assinaram o primeiro vínculo profissional com valores altos, com o objetivo de garantia de permanência no clube. No entanto, alguns profissionais não deram o retorno esperado dentro de campo e ficaram com salários expressivos por um bom tempo.

Por isso, o clube fez algumas alterações. Em um primeiro momento, as revelações da base recebem um salário menor, com várias cláusulas de bônus. Foi assim que aconteceu recentemente com Alysson e Riquelme. Depois de boas atuações no time principal, os gatilhos contratuais foram ativados.

É claro que alguns casos, como o de Estevão, exigem uma posição diferente. Mas nesta situação a concorrência do Palmeiras também pesou. Para evitar problemas, o Grêmio tem hoje uma revelação bem protegida contratualmente. Gabriel Mec, que acabou de receber proposta do Shakhtar Donetsk, tem um contrato considerado muito bom pelas partes envolvidas.