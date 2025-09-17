Escalação do Grêmio, recuperação de dois jogadores e estreia de Willian

A ideia inicial é ter Willian como titular, fazendo a estreia justamente no clássico Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A escalação do Grêmio para o clássico de domingo (21) contra o Inter ainda depende da confirmação da recuperação de dois jogadores. O objetivo é ter Marcos Rocha e Carlos Vinícius como titulares no Gre-Nal 448 no Beira-Rio. Eles tiveram problemas musculares e não jogaram na última rodada diante do Mirassol.

A expectativa é que os dois consigam participar normalmente dos treinos de quinta (18) e sexta (19), no CT Luiz Carvalho. Outra questão importante envolve Willian. A ideia inicial é ter o meia como titular, fazendo a estreia justamente no clássico. Mas isto também depende dos treinos do final da semana.

Se tudo der certo, esta é uma possibilidade de escalação: Tiago Volpi, Marcos Rocha. Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar, Arthur, Dodi e Willian; Cristian Olivera e Carlos Vinícius.