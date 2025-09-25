"Ele sempre quis estar aqui", diz preparador de goleiros do Grêmio sobre Tiago Volpi

Mateus Famer (D) com Grando e Volpi. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Autor do gol de empate do Grêmio contra o Botafogo, o goleiro Tiago Volpi voltou a ter uma boa atuação e se afirmou cada vez mais no clube.

Aos 34 anos, ele já soma 41 partidas, com dois gols marcados. E defesas fundamentais que garantiram pontos importantes neste Brasileirão.

O crescimento de Volpi no Grêmio passa também pelo trabalho forte desenvolvido por Mateus Famer, preparador de goleiros do clube. Em conversa com a coluna, o integrante da comissão técnica revelou bastidores do trabalho diário do goleiro:

— O Volpi treina sempre no limite e é muito profissional. É o primeiro a chegar ao CT. Trabalha absurdamente o físico e mental. Ele sempre quis estar aqui, entende a história do clube e está realizando um sonho. Ele sabe que os outros goleiros do Grêmio trabalham muito forte e estão em alto nível —explicou o preparador de goleiros.

Trajetória no Exterior

Famer voltou ao Grêmio neste ano. Depois de trabalhar na base do clube, passou por Guangzhou Evergrande, Vasco e a base da Seleção Brasileira. E procura passar o seu conhecimento de Grêmio para os goleiros:

— Temos que manter a história e o legado de goleiros da história do Grêmio. A cobrança diária é muito forte para buscar o protagonismo. Eu digo que eles têm de estar na capa da Zero Hora no dia seguinte aos jogos. Como foi com outros goleiros, como o Danrlei. Goleiro do Grêmio tem que fazer milagre em todos os jogos — completou Famer.

Planejamento e rotina

Outro ponto importante para a afirmação de Volpi é a rotina forte de treinos, que são desenvolvidos pela comissão técnica: