Como foi a conversa entre Celso Rigo e Marcelo Marques sobre a eleição do Grêmio

Arena do Grêmio foi uma das pautas do encontro. Gleydson Ferreira / Agencia RBS

Celso Rigo e Marcelo Marques tiveram uma conversa importante na quarta-feira (24) para definir situações que envolvem o Grêmio e a Arena. Após o anúncio de Marcelo, que desistiu da candidatura à presidência do clube, era preciso resolver algumas questões sobre o futuro do clube.

Mesmo que Marcelo Marques não seja mais candidato, era necessário acertar como ficará a participação dele na eleição para a renovação do Conselho Deliberativo.

Estes são os três pontos principais que foram tratados:

O trabalho da Chapa 2 para a eleição de sábado para renovar o Conselho Deliberativo segue normal. Marcelo Marques é o número 2 da lista, atrás de Celso Rigo. Não muda absolutamente nada em relação ao que foi planejado inicialmente para esta eleição. Marcelo Marques voltou a reiterar a garantia da permanência de todo o planejamento com forte investimento na gestão da Arena, com o objetivo de entregar em janeiro o estádio para o clube em perfeitas condições. Novos equipamentos para melhorar ainda mais a condição do gramado já foram comprados e todo o novo sistema de iluminação já está funcionando. Após a eleição de sábado será tratada a questão da eleição presidencial. A garantia é de que o movimento terá um candidato forte para o pleito que definirá o próximo presidente do clube.

A eleição para a renovação do Conselho Deliberativo está marcada para sábado e terá seis chapas:

Chapa 1 - Identidade Gremista;

- Identidade Gremista; Chapa 2 - Celso Rigo e Marcelo Marques - O Grêmio é Nosso;

- Celso Rigo e Marcelo Marques - O Grêmio é Nosso; Chapa 3 - DNA Tricolor - Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver;

- DNA Tricolor - Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver; Chapa 4 - O Grêmio Não se Vende - Grêmio de Todos é para Mudar de Verdade;

- O Grêmio Não se Vende - Grêmio de Todos é para Mudar de Verdade; Chapa 5 - Chapa da CIA;

Chapa da CIA; Chapa 6 - Grêmio Forte e Copeiro.

Quem pode votar?

Para votar neste sábado, o sócio terá de ser maior de 16 anos, pertencente ao Quadro Social há mais de dois anos ininterruptamente e estar em situação regular com o Grêmio nos 12 meses anteriores à eleição.

Quando votar?

Os associados aptos poderão votar das 10h às 17h deste sábado (27), tendo duas opções: o voto pela internet e o voto presencial na Arena.

Como votar?

Pela internet

No site votacao.gremio.net, o sócio terá de acessar via CPF ou matrícula, senha, além de um código que será enviado via SMS ao celular cadastrado ou via WhatsApp. O número de celular deve ser individual, não podendo ser utilizado por mais de um sócio.

Presencial

Será realizado no Portão A (lado oeste, acesso pela rampa oeste), na Arena. O associado terá de apresentar um documento oficial com foto (RG, passaporte, CNH, carteira de trabalho ou de categoria profissional reconhecida por lei).