Como fica a situação de Carballo no Grêmio após grave lesão nos EUA

Uruguaio rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho. Divulgação / Portland Timbers

Felipe Carballo, meio-campista do Grêmio emprestado ao Portland Timbers, sofreu uma grave lesão no segundo jogo pela sua nova equipe nos Estados Unidos. Ele sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior de um dos joelhos na partida contra o Minnesota United.

O detalhe é que o uruguaio está emprestado ao Portland apenas até dezembro de 2025. E tem vínculo com o Grêmio até dezembro de 2026. Por isso, os clubes discutem como ficará a situação.

A direção gremista aguarda o posicionamento oficial do Portland sobre a prorrogação do empréstimo, para que o clube dos Estados Unidos seja o responsável por todo o processo de recuperação e pelo pagamento dos salários do atleta até ele voltar a jogar. A expectativa é pelo retorno aos gramados até a metade de 2026.

Carballo está com 28 anos e foi contratado pelo Grêmio no final de 2022. Disputou 55 partidas, com dois gols e uma assistência. Em agosto de 2024 foi emprestado ao New York Red Bulls. Devolvido ao clube gaúcho, acabou sendo novamente cedido, desta vez para o Portland Timbers, também dos Estados Unidos.