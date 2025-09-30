Como está a negociação entre Grêmio e Portland após a lesão de Carballo

Carballo foi anunciado pelo clube estadunidense em agosto. Divulgação / Portland Timbers

A direção do Grêmio está negociando com o Portland Timbers a prorrogação do contrato de empréstimo de Felipe Carballo. Após a grave lesão, com ruptura de ligamentos do joelho direito, o atleta fará a recuperação nos Estados Unidos.

O contrato inicial tinha previsão de empréstimo apenas até dezembro de 2025. Com a lesão, o período será prorrogado. O que está sendo discutido entre as partes é qual será o período do novo vínculo.

Uma questão importante que está sendo avaliada é que o contrato entre Carballo e Grêmio termina em dezembro de 2026. Se o empréstimo para o Portland for prorrogado até junho, ele já poderia assinar pré-contrato ao final deste período.

O Grêmio avalia a possibilidade de correr este risco. Mas o certo é que os próximos meses de Carballo serão no Portland. O uruguaio disputou apenas duas partidas no clube, e sofreu a lesão no dia 31 de agosto, no empate em 1 a 1 com o Minnesota United.