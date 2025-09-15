As mudanças de Roger Machado e Mano Menezes para o Gre-Nal

Roger Machado e Mano Menezes. Montagem sobre fotos / Ricardo Duarte,Inter,Divulgação,e Lucas Uebel,Grêmio

O Gre-Nal de domingo (21) no Beira-Rio será decisivo para o futuro de Roger Machado no Inter e de Mano Menezes no Grêmio. E neste clássico tão importante as equipes deverão ter alterações nas escalações.

Algumas mudanças serão obrigatórias por suspensão e lesão. Mas, além disso, outras poderão ocorrer por questões técnicas, além da possibilidade de uma estreia importante. Veja as possibilidades dos técnicos:

Inter

Bernabei deverá voltar de suspensão na vaga de Victor Gabriel. Mercado e Juninho disputam posição na zaga. Borré poderá recuperar a titularidade no ataque.

Escalação provável: Rochet, Aguirre, Vitão, Juninho (Mercado) e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez; Vitinho (Tabata), Alan Patrick, Carbonero; Borré (Ricardo Mathias).

Grêmio

Marcos Rocha deverá retornar na lateral-direita. Wagner Leonardo jogará na vaga de Kannemann, suspenso. Carlos Vinícius será o substituto de Braithwaite, lesionado. A dúvida é saber se Willian já fará a estreia como titular ou se começará no banco de reservas.

Escalação provável: Thiago Volpi, Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Cuellar, Arthur, Dodi (Edenilson); Willian (Alyson), Cristian Olivera e Carlos Vinícius.

