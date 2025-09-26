Arena do Grêmio receberá profissional que cuida do gramado do Manchester City; veja o trabalho dele na Inglaterra

Ledwige trabalhou quase 10 anos no Leicester. Arquivo pessoal / Reprodução

A Arena do Grêmio terá no início de 2026 a presença de John Ledwige, badalado profissional que cuida do gramado do Manchester City. Ele ficará um período em Porto Alegre para treinar os funcionários do estádio, ensinando a sua técnica que faz sucesso na Inglaterra.

Ledwige ficou famoso após o trabalho de quase dez anos no Leicester, com a manutenção do gramado de qualidade excepcional no King Power Stadium. Em 2023 o Manchester City o contratou para cuidar do gramado do Etihad Stadium e dos campos de treinos do time de Guardiola.

Dentro da ideia de qualificar cada vez mais as instalações da Arena, a equipe de Marcelo Marques acertou a vinda de Ledwige para treinar os funcionários responsáveis pelo gramado do estádio. A viagem para Porto Alegre acontecerá logo após a instalação do novo gramado, que está programada para o início do ano que vem.

Veja imagens do trabalho de Ledwige na Inglaterra: