A situação de Willian e o novo prazo para o Grêmio contratar

Ex-Corinthians está livre no mercado. Rodrigo Coca / Corinthians,Divulgação

Willian, ex-meia do Corinthians, Chelsea e Seleção Brasileira, foi sondado pelo Grêmio. Aos 37 anos, ele está livre no mercado após o final do contrato com o Fulham.

O atleta disputou seu último jogo no dia 10 de maio, quando entrou no segundo tempo da derrota para o Everton por 3 a 1. Pelo clube inglês na última temporada europeia, foram 15 jogos, sem gol marcado. Willian mantém uma rotina de treinos com um preparador particular.

A direção gremista mantém conversas com Willian, mas não existe garantia da contratação. Em um primeiro momento, após a saída do Corinthians em 2022, ele não prioriza a volta ao futebol brasileiro. Mas a sondagem foi feita.

A janela de transferências termina nesta terça-feira (2), mas o Grêmio tem um novo prazo. Como Willian está livre no mercado, pode chegar depois do final da janela. O prazo de inscrições no Campeonato Brasileiro termina no dia 12 de setembro. Mas até 3 de outubro é possível substituir oito nomes da lista.

Willian iniciou a carreira no Corinthians, e jogou também em clubes como Shakhtar Donetsk, Chelsea, Arsenal e Olympiacos. Pela Seleção Brasileira disputou as Copas de 2014 e 2018.