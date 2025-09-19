Paulo Pelaipe, atualmente no Cruzeiro, já trabalhou no Tricolor. Jean Schwarz / Agencia RBS

A primeira contratação do Grêmio para 2026 será um novo executivo de futebol. A futura direção do clube já trabalha com alguns nomes do mercado. Os contatos estão sendo mantidos pelo grupo de trabalho de Marcelo Marques, provável novo presidente na eleição do final do ano.

Nomes como Paulo Pelaipe, atualmente no Cruzeiro, e Rui Costa, hoje no São Paulo, são elogiados nos bastidores. Os dois já trabalharam no Grêmio e tem identificação com o clube. Desta maneira, Luis Vagner Vivian não deverá permanecer no cargo.

A expectativa é ter o executivo definido logo após a eleição, para a partir de novembro trabalhar em contratações de novos jogadores para a próxima temporada. Roger Guedes, o nome "incontestável" de Marcelo Marques, seguirá na pauta para 2026.