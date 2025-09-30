A posição de Celso Rigo sobre a eleição do Grêmio

Rigo avisou que não será o candidato Camila Hermes / Agencia RBS

Celso Rigo estará em Porto Alegre nesta semana para participar da decisão de quem será o candidato à presidência do Grêmio representando o grupo que estava na chapa 2 da eleição para a renovação do Conselho Deliberativo.

Como a chapa obteve votação expressiva, é grande a expectativa por esta definição. Rigo já avisou que não será o candidato, mas terá um papel fundamental na escolha do nome e estará envolvido na campanha.

Faltando 30 dias para a eleição dentro do Conselho, o objetivo é definir esta questão nos próximos dias. A coluna apurou que outros nomes estão sendo avaliados, além de Antonio Dutra Júnior. O escolhido será o adversário de Paulo Caleffi, que já confirmou sua candidatura.