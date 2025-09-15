A nova hierarquia de centroavantes do Grêmio e a situação contratual de Arezo

Carlos Vinícius deve assumir a titularidade. André Ávila / Agencia RBS

Com a lesão de Braithwaite, o Grêmio tem uma nova hierarquia de centroavantes. A partir de agora, Carlos Vinícius será o titular. André Henrique é a primeira alternativa e Jardiel é a terceira opção.

No momento não existe ideia de contratar outro centroavante. A única possibilidade seria surgir algum negócio de ocasião com um centroavante livre no mercado, que poderia chegar já com a janela encerrada. Mas isso é considerado improvável. Até 3 de outubro dá para fazer trocas na lista. O limite é de 50 atletas inscritos e oito podem ser mudados.

Como Braithwaite deverá retornar só na metade de 2026, a chegada de um novo atleta certamente será também avaliada pela futura direção.

Uma questão importante é a situação de Arezo. O centroavante está emprestado ao Peñarol até dezembro. O valor para a compra é de cerca de US$ 4 milhões (o Grêmio tem 50% dos direitos econômicos).

Desde que voltou ao Uruguai, Arezo tem 5 gols em 11 jogos. Por enquanto, o Peñarol não sinalizou o que pretende fazer. É possível que tente um novo empréstimo ou compra com valor reduzido, o que teria que ser avaliado pelo Grêmio.