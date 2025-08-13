Sem Roger Guedes, como fica a busca pelo reforço “incontestável” do Grêmio

Roger Guedes vai permanecer no Catar. Al Rayyan / Divulgação

Após desistir da contratação de Roger Guedes, o Grêmio segue avaliando a possibilidade de realizar uma grande contratação.

Marcelo Marques, candidato à presidência do clube, e que faria o aporte financeiro para a chegada do atleta do Al Rayyan, mantém o objetivo de auxiliar o clube, através de um empréstimo sem juros, apenas com correção da inflação.

Valores seguem à disposição

Nesta quarta-feira (13) conversei com Marcelo Marques. E ele me disse que o valor de 10 milhões de euros segue à disposição do Grêmio, que está em busca de novos atletas que possam ajudar já nesta janela.