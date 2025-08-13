Sem Roger Guedes, como fica a busca pelo reforço “incontestável” do Grêmio

Após desistir da contratação de Roger Guedes, o Grêmio segue avaliando a possibilidade de realizar uma grande contratação.
Marcelo Marques, candidato à presidência do clube, e que faria o aporte financeiro para a chegada do atleta do Al Rayyan, mantém o objetivo de auxiliar o clube, através de um empréstimo sem juros, apenas com correção da inflação.
Valores seguem à disposição
Nesta quarta-feira (13) conversei com Marcelo Marques. E ele me disse que o valor de 10 milhões de euros segue à disposição do Grêmio, que está em busca de novos atletas que possam ajudar já nesta janela.
Portanto o objetivo é não recuar. Em conjunto com a direção do Grêmio já está sendo feito o trabalho para trazer um jogador diferenciado.