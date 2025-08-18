Reunião na Itália, viagem no Peru e o novo meio-campo do Grêmio

Arthur deixou o Grêmio em 2018, rumo ao Barcelona. Pedro Martins / Mowa Press / Mowa Press

Após a vitória contra o Atlético-MG, o Grêmio ganha tranquilidade para a sequência do trabalho do técnico Mano Menezes. E também um novo meio-campo, com as chegadas de Erick Noriega e Arthur.

O volante do Alianza Lima se despediu dos colegas no final de semana e é aguardado no início da semana em Porto Alegre. O Grêmio está comprando o volante, que prepara a viagem para a capital gaúcha.

Já Arthur e seus representantes terão uma reunião decisiva com os dirigentes da Juventus, na Itália, nesta segunda-feira (18). Ele já está acertado com o Grêmio, mas o que falta é a rescisão do contrato. Por isso a reunião para tratar dos detalhes finais. Além disso, a direção gremista ainda busca a contratação de um articulador.

Como Villasanti teve lesão no domingo (17), em Belo Horizonte, Mano Menezes terá um novo meio-campo nas próximas semanas. Se as contratações forem confirmadas, o setor poderá ter Erick Noriega, Arthur e o novo articulador, com uma formação bem diferente para as próximas rodadas.