Quem é a revelação da Guatemala que chega para a base do Grêmio

Jogador passará por testes no Grêmio, Lauro_Alves / Agencia RBS

Marvin Ávila, atacante de 17 anos, revelação do Antigua, da Guatemala, e com convocações para as categorias de base da seleção da Guatemala, chegará nos próximos dias para um período de intercâmbio no Grêmio.

Ele ficará um período treinando e sendo observado na base gremista. Se agradar, o clube poderá avaliar uma proposta quando o atleta completar 18 anos.

Ávila já atua no time principal do Antigua e foi capitão das seleções sub- 15 e sub-16 da Guatemala. Preferencialmente joga pelo lado direito do ataque. No último sábado entrou no segundo tempo e deu assistência na vitória por 2x1 contra o Desportivo Mixco.