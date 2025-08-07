Os erros do Inter e o futuro de Roger Machado

O Inter de Roger Machado foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil. Max Peixoto / Especial

Eliminado da Copa do Brasil após o empate contra o Fluminense no Maracanã, o Inter volta a jogar no sábado (9), contra o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. E Roger Machado deverá estar no comando da equipe. Neste momento não está na pauta da direção uma eventual alteração na comissão técnica.

Desta maneira, Roger comandará o Inter nos confrontos diante do Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores. Apesar da pressão enorme, a direção segue com a convicção de que será possível recuperar o time.

Sobre os erros, mais uma vez ficou claro que o clube não conseguiu acertar em muitas contratações nesta temporada. Ronaldo falhou no gol do Fluminense. Kaíque Rocha, Ramón e Diego Rosa, que não deram certo, já saíram. Oscar Romero não mostrou muita coisa.

Dificilmente o clube fará mais alguma contratação nesta janela. Então o grande reforço é Alan Rodríguez, que estreou contra o São Paulo, no último final de semana, no Beira-Rio. Será com este grupo a tentativa de recuperação a partir de agora.