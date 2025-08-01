O time que teve Roger Guedes, Marlon, Dodi e Petkovic juntos em 2015

Roger Guedes durante passagem no Criciúma. Fernando Ribeiro / Criciúma,Divulgação

O lateral-esquerdo Marlon já revelou em entrevista após a vitória contra o Fortaleza que mantém contatos diários com Roger Guedes sobre a possibilidade de vinda para o Grêmio. Os dois jogaram juntos no Criciúma.

Em 2015 o time catarinense teve no elenco Roger Guedes, Marlon, Dodi e foi treinado por Petkovic. A equipe também tinha atletas experientes, como Cléber Santana, Lucca e Fábio Ferreira.

Resultado ruins

Os resultados não foram tão bons. No campeonato estadual o time parou no hexagonal semifinal. Na Copa do Brasil chegou a vencer o Grêmio na Arena na terceira fase, mas foi eliminado no jogo da volta em Criciúma. Na Série B teve altos e baixos e terminou em 12° lugar.

Petkovic em Grêmio 0x1 Criciúma, em 2015, na Arena, pela terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de volta, tricolor gaúcho devolveu o resultado e avançou nos pênaltis. Diego Vara / Agencia RBS

Naquela temporada Roger Guedes disputou 42 jogos e marcou quatro gols. Em 2016 foi para o Palmeiras. Depois atuou no Atlético-MG, Shandong Luneng e Corinthians antes de chegar ao Al Rayyan.