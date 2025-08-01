O time que teve Roger Guedes, Marlon, Dodi e Petkovic juntos em 2015

O lateral-esquerdo Marlon já revelou em entrevista após a vitória contra o Fortaleza que mantém contatos diários com Roger Guedes sobre a possibilidade de vinda para o Grêmio. Os dois jogaram juntos no Criciúma.
Em 2015 o time catarinense teve no elenco Roger Guedes, Marlon, Dodi e foi treinado por Petkovic. A equipe também tinha atletas experientes, como Cléber Santana, Lucca e Fábio Ferreira.
Resultado ruins
Os resultados não foram tão bons. No campeonato estadual o time parou no hexagonal semifinal. Na Copa do Brasil chegou a vencer o Grêmio na Arena na terceira fase, mas foi eliminado no jogo da volta em Criciúma. Na Série B teve altos e baixos e terminou em 12° lugar.
Naquela temporada Roger Guedes disputou 42 jogos e marcou quatro gols. Em 2016 foi para o Palmeiras. Depois atuou no Atlético-MG, Shandong Luneng e Corinthians antes de chegar ao Al Rayyan.
O Grêmio vive a expectativa de anunciar a sua contratação nos próximos dias. Se isto ocorrer, ele voltará a jogar com Marlon e Dodi depois de dez anos.