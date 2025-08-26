O que se fala no Grêmio sobre a possibilidade de contratar Otávio

Otávio disputou a Copa do Mundo por Portugal. Miguel Riopa / AFP

O Grêmio ainda não desistiu da tentativa de contratar Otávio, do Al-Nassr. Mas sabe que é muito difícil concretizar a negociação. O principal entrave é a saída do jogador do clube da Arábia Saudita.

Otávio está fora dos planos e não vem sendo aproveitado pelo técnico Jorge Jesus em um time cheio de estrelas, como Cristiano Ronaldo, João Félix, Sadio Mané e Coman.

O contrato de Otávio termina em junho de 2026. O objetivo é conseguir a rescisão do vínculo com a saída antecipada. Como falta uma semana para o término da janela, não existe otimismo em relação a um eventual avanço. No Grêmio, a possibilidade da contratação de Otávio é considerada extremamente complicada.

Redução salarial

Sobre a questão salarial, o jogador sinalizou que é possível reduzir bastante os vencimentos para voltar ao Brasil. No entanto, sem a liberação do Al-Nassr, a negociação não avançará.

Otávio, 30 anos, saiu do Inter em 2014 para jogar no Porto. O jogador se naturalizou português e disputou a Copa do Mundo de 2022. Desde 2023 está no Al-Nassr, onde disputou 84 jogos, marcou 12 gols e deu 15 assistências.