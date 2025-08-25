O que ainda pode mudar no Grêmio a oito dias do fim da janela de transferências

Principal objetivo do clube é trazer um novo meia para Mano. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Faltando oito dias para terminar a janela de contratações, a direção do Grêmio está intensificando contatos para tentar trazer um novo meia para o time. Este é o principal objetivo da reta final do período de transferências.

Com a chegada de Arthur, a avaliação é de que a questão dos volantes está resolvida. Mesmo com a lesão de Balbuena, o clube não deverá contratar novo zagueiro. Gustavo Martins está próximo de retornar, e Noriega, contratado para ser volante, também pode atuar na zaga.

A negociação com Marcelo Grohe está parada. Por isso, o foco está na tentativa da contratação de um novo articulador.

Em relação às saídas, o Grêmio aguarda propostas por Cristaldo, Pavon e Amuzu. O volante Ronald deverá ser emprestado para o Atlético-GO.