O novo clube de Carballo e a cláusula que preocupa o Grêmio

Carballo pode retornar aos Estados Unidos. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Grêmio e Portland Timbers estão acertando os detalhes finais da negociação do uruguaio, para que ele possa voltar aos Estados Unidos, onde atuou até junho pelo New York Red Bulls.

O detalhe importante é que desta vez o empréstimo deverá ser mais curto, até dezembro de 2025. O preço estipulado da venda deverá ficar na casa de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões).

Se Carballo for bem no Portland e o clube quiser ficar com ele o problema estará resolvido. Só que se isto não acontecer, o Grêmio seguirá com o problema. Já está claro que o volante não deseja ficar em Porto Alegre. Por isso, a cláusula que prevê um empréstimo curto traz preocupação.

A direção gremista está conseguindo resolver a situação para estes cinco meses. Mas já em dezembro esta questão poderá voltar a ser discutida, em busca de uma nova solução.

O Portland Timbers é o quinto colocado da Conferência Oeste da Major League Soccer. Lá ele deverá ter a parceria de outro uruguaio. O atacante Jonathan Rodríguez, de 32 anos, com passagens por Peñarol, Benfica e Cruz Azul, ele está desde 2024 no time.