Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Por onde anda
Opinião

O mistério sobre o futuro de Luan, o rei da América de 2017

Campeão da Libertadores pelo Grêmio mantém rotina longe dos holofotes

Eduardo Gabardo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS