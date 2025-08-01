O mistério sobre o futuro de Luan, o rei da América de 2017

Luan conquistou o Tri da América com o Grêmio. Félix Zucco / Agência RBS

Aos 32 anos, Luan está há 17 meses sem entrar em campo. A sua última partida foi em março de 2024 pelo Vitória. De lá para cá, o Rei da América de 2017 leva uma vida discreta, longe dos holofotes e com um mistério sobre o seu futuro: ele voltará aos gramados?

Ainda não existe uma resposta definitiva para esta pergunta. Mas hoje é possível dizer que existe a possibilidade de Luan não voltar a jogar. Apesar de manter a forma por conta própria, ele não dá sinais claros de que poderá retornar. A única possibilidade é aparecer um projeto interessante, sem grande pressão, onde ele se sinta confortável. Mas neste período isto não ocorreu.

Luan vive em São Paulo, mas viaja bastante para São José do Rio Preto. Desde que saiu do Grêmio, onde foi campeão da Libertadores de 2017, e chegou a Seleção Brasileira, nunca mais conseguiu jogar em alto nível. Desde 2022, disputou apenas 22 partidas.

No auge da carreira, teve salário na casa de R$ 1 milhão por mês. Agora aproveita a vida de maneira discreta, mantendo o mistério sobre o que fará no futuro.