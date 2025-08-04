O contrato milionário de Arthur e a complexa operação para o Grêmio contratá-lo

Arthur foi campeão da Libertadores pelo Grêmio em 2017. Anderson Fetter / Agência RBS

Mais uma vez a possibilidade da volta do volante Arthur é debatida no Grêmio. No entanto, a situação não é nada simples. E o motivo principal é o contrato do atleta na Juventus.

De volta após o empréstimo ao Girona, Arthur ainda tem vínculo até 2027 na Itália. Não existe garantia de que será aproveitado pela equipe de Turim, por isso, Arthur estuda com a direção bianconera uma solução, que pode ser empréstimo ou rescisão de contrato.

O salário de Arthur é muito alto para os padrões brasileiros: ele recebe cerca de 500 mil euros por mês (R$ 3,2 milhões, na cotação desta segunda, 4).

Se for emprestado, a Juventus teria que arcar com boa parte do valor. Seria o terceiro empréstimo do volante, e há dúvidas se isso é uma boa alternativa para a sua carreira.

Caso opte por rescindir com a Juventus, Arthur teria que abrir mão de valores que tem a receber até o final do contrato. Além disso, teria que aceitar uma redução salarial no novo clube.