Novela Roger Guedes no Grêmio poderá ter final inesperado

Roger Guedes é aposta futura da direção do Grêmio. Rodrigo Coca / Agência Corinthians/Divulgação

O anúncio da última quarta-feira (13), de que o Grêmio desistiu da contratação de Roger Guedes, poderá não ser o último capítulo desta longa negociação que se transformou em uma novela, com grande expectativa por parte da torcida gremista.

A direção gremista realmente não está fazendo mais nenhum movimento para a contratação do jogador neste momento. Só que Roger Guedes, juntamente com o seu estafe, segue tentando a liberação do Al Rayyan, do Catar. Muito provavelmente não será possível trazer o atleta até o final desta janela, no dia 2 de setembro.

Mas a porta fica aberta para a próxima janela. E a provável futura administração do Grêmio, liderada por Marcelo Marques, tem grande admiração pelo futebol de Roger Guedes. Tanto é que ele estava disponibilizando o empréstimo de 10 milhões de euros para efetivar a contratação.

Se Roger Guedes conseguir a liberação, existe a possibilidade de o jogador desembarcar na Arena no início de 2026, já na nova gestão do clube. O que seria um final inesperado desta novela.