Mano Menezes fica, mas coloca prazo para entregar resultados no Grêmio

A direção do Grêmio confirmou a permanência de Mano Menezes como técnico do time mesmo com a derrota em casa para o Sport, lanterna do Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito logo depois da partida na Arena.
No entanto, a garantia não vale por muito tempo. O próprio Mano disse que se os resultados não acontecerem rapidamente ele mesmo sabe que não ficará. Experiente e com conhecimento de clube, o técnico tem consciência de que precisa de vitórias com urgência.
O problema é que o próximo jogo já será fora de casa contra o Atlético-MG. Estes serão os próximos três confrontos do Grêmio:
- 17-08 Atlético-MG x Grêmio
- 23-08 Grêmio x Ceará
- 31-08 Flamengo x Grêmio
Se os resultados não vierem, a mudança acontecerá. Até agora, Mano Menezes tem 6 vitórias, 9 empates e 7 derrotas em 22 jogos, com 40,9% de aproveitamento.
