Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Data limite
Opinião

Mano Menezes fica, mas coloca prazo para entregar resultados no Grêmio

Técnico segue no cargo após a derrota para o Sport 

Eduardo Gabardo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS