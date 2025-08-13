Inter e Flamengo com uniformes definidos para o jogo do Maracanã 

A reunião da Conmebol com representantes de Inter e Flamengo definiu todos os detalhes da organização da partida entre as duas equipes na noite de quarta-feira (13), às 21h30min, no Maracanã. Uma das questões definidas é sobre os uniformes das equipes.
O Flamengo jogará com camiseta vermelha e preta, calção branco e meias pretas e vermelhas.
O Inter atuará com camiseta branca, calção vermelho e meias brancas. Para o jogo da volta, na próxima quarta-feira (20), no Beira-Rio, o Inter jogará com o seu uniforme principal.