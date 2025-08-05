Grêmio prepara saída de três jogadores estrangeiros

Carballo está na lista do Grêmio para deixar o clube. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Além das tentativas de contratações, a direção do Grêmio também trata de saídas de jogadores. Nos próximos dias o clube poderá confirmar a transferência de alguns atletas. O primeiro deverá ser o volante Carballo.

O uruguaio voltou do empréstimo do New York Red Bulls, mas não pretende ficar em Porto Alegre. Agora surgiu o interesse do Portland Timbers, também dos Estados Unidos. Existe a possibilidade de um novo empréstimo, com opção de compra.

Outro estrangeiro que poderá sair é Cristaldo. Suas últimas atuações provocaram desconforto no clube. A direção gremista não pretende dificultar a saída do meia argentino em caso de confirmação de proposta.

O terceiro jogador na lista de saídas é o belga Amuzu. Com dificuldades de adaptação, o Grêmio também aguarda oferta. Por isso, empresários estão trabalhando neste sentido, já que ele tem mercado no futebol europeu.

Um outro atleta que também poderá se transferir é Gabriel Grando. Neste caso, o Grêmio gostaria da sua permanência. Mas entende o desejo do goleiro que deseja sequência de atuações. Desta maneira, com a janela aberta, a venda poderá ocorrer.