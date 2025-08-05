Grêmio no aguardo da solução do impasse entre Arthur e Juventus; conta pode chegar a R$ 600 milhões

Arthur assinou com a Juventus em 2020. Juventus / Divulgação

A direção do Grêmio segue monitorando a situação do volante Arthur. Mas não tem muito o que fazer enquanto o atleta não define a solução de um impasse com a Juventus, onde tem contrato até junho de 2027.

Ele está de volta ao clube italiano após três empréstimos. Como novamente não deverá ser aproveitado, as partes tentam chegar a um entendimento sobre o futuro.

Os cenários

No momento, são duas possibilidades: novo empréstimo com a Juventus pagando parte do salário ou rescisão do contrato se Arthur estiver disposto a abrir mão de parte dos valores a receber.

Desde que foi contratado em 2020, ele disputou 63 jogos pela equipe italiana. Desde 2022 não entra em campo pela Juventus. De lá para cá, foram três empréstimos: Liverpool, Fiorentina e Girona.

Custo total

Em cinco anos, o custo da Juventus com Arthur poderá chegar a quase R$ 600 milhões. Estão nesta conta o pagamento da compra junto ao Barcelona e os altos salários. Na Fiorentina e no Girona o clube italiano seguiu pagando parte dos vencimentos.

Como este é um caso de difícil solução, o Grêmio aguarda para saber se poderá avançar para tentar repatriar o volante campeão da Libertadores de 2017.

Arthur foi destaque na Libertadores de 2017. LUCAS UEBEL / Grêmio/Divulgação