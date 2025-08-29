Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Casa nova
Opinião

Grêmio mantém percentual dos direitos e libera zagueiro para o Fortaleza

João Lima, que estava no time sub-20 gremista, é o novo reforço da equipe cearense

Eduardo Gabardo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS