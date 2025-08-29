Grêmio mantém percentual dos direitos e libera zagueiro para o Fortaleza

João Lima já está no Fortaleza. Arquivo pessoal.

O Grêmio acertou os detalhes finais da transferência do zagueiro João Lima, de 20 anos, para o Fortaleza. O contrato do defensor terminava em dezembro deste ano. O atleta foi liberado sem custos, e o clube gaúcho mantém 45% dos direitos econômicos em caso de uma futura negociação.

João Lima chegou ao Grêmio em 2021. Foi capitão nas categorias de base e também foi inscrito no grupo principal para a Libertadores de 2024.

O jogador já se apresentou em Fortaleza. A partir de agora o Grêmio fica de olho no desempenho do zagueiro, apostando em uma futura transferência.