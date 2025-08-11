Grêmio encaminha saída de Nathan Pescador

Nathan Pescador antecipará sua saída do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio fez uma proposta para rescindir o contrato do meia Nathan Pescador. Como o vínculo termina em dezembro de 2025, o objetivo é negociar valores e prazos de pagamentos do que ele tem a receber até o final do ano, antecipando a sua saída do clube.

A negociação está em andamento e deverá ter um desfecho positivo. Desta maneira, Nathan poderá jogar em outro clube assim que a questão for solucionada. A informação foi trazida inicialmente pelo jornalista Jeremias Wernek e confirmada pela coluna.