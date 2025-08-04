Eliminado da Sul-Americana, Grêmio pode ser multado em R$ 250 mil

Tricolor foi eliminado pelo Allianza Lima, na Sula. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Após ser eliminado da Copa Sul-Americana pelo Alianza Lima-PER, o Grêmio recebeu três notificações da Conmebol, que abriu expediente disciplinar contra o clube por infrações nos jogos dos playoffs da competição.

Mesmo que sejam infrações simples, por situações que acontecem com frequência no futebol, o Tribunal de Disciplina da entidade aplica multas algumas vezes bem pesadas, com o objetivo de manter um padrão de conduta durante as competições.

Neste ano chegou a acontecer um fato inusitado, como uma multa de R$ 280 mil para Segundo Castillo, técnico que utilizou uma peça de um patrocinador em um smoking em um jogo do Barcelona de Guayaquil. A punição foi pelo marketing de "emboscada".

No caso do Grêmio, o valor das três multas poderá chegar ao valor total de R$ 250 mil, por problemas em atraso no reinício dos jogos, uso equivocado dos coletes para os reservas e entrevistas coletivas. O Tribunal de Disciplina está avaliando os casos e deverá em breve mandar a decisão para o clube.