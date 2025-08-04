Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Notificado pela Conmebol
Notícia

Eliminado da Sul-Americana, Grêmio pode ser multado em R$ 250 mil

Tribunal de Disciplina da entidade abriu expediente disciplinar contra o clube gaúcho

Eduardo Gabardo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS