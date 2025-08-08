Dezesseis estrangeiros contratados em três anos: Grêmio acertou ou errou?

A contratação de jogadores estrangeiros foi uma marca da atual gestão do Grêmio. De janeiro de 2023 até agosto de 2025, o clube trouxe 16 atletas de fora do Brasil. Chegadas incontestáveis, como Suárez, e apostas que não deram certo, como Besozzi.
E a busca não foi só no mercado sul-americano. O Grêmio trouxe um dinamarquês e um belga. Sem falar em negociações que não foram fechadas, como a do jamaicano Michail Antonio e do camaronês Aboubakar. Veja a lista abaixo.
Os 16 estrangeiros contratados pelo Grêmio desde janeiro de 2023
- Suárez - Com 29 gols em 54 jogos, deixou ótima impressão entre os torcedores, sendo uma das grandes contratações da história do clube.
- Braithwaite - Até agora marcou 23 gols em 51 jogos e é titular do time.
- Cristian Olivera - Atacante rápido, é um nome importante no time atual.
- Marchesín - Teve altos e baixos. Insistiu para sair e foi negociado com o Boca Juniors.
- Arezo - Outro que insistiu para sair e foi negociado por empréstimo com o Peñarol.
- Carballo - Meio-campista com características interessantes, voltou do New York Red Bulls, mas não quer ficar e está sendo emprestado para o Portland.
- Cristaldo - Teve um bom início, mas caiu de produção. Deverá ser negociado.
- Amuzu - Com dificuldades de adaptação, poderá sair. Não conseguiu sequência.
- Cuéllar - As lesões atrapalharam, mas está focado para tentar voltar ao time.
- Monsalve - Meia habilidoso. Não conseguiu sequência de boas atuações e está lesionado.
- Aravena - Sem grandes atuações, está na reserva.
- Pavon - Tem no currículo a Copa de 2018 pela Argentina, mas no Grêmio não está bem.
- Iturbe - Disputou apenas seis jogos e não deu certo.
- Besozzi - A direção apostava no seu crescimento no clube, mas não conseguiu convencer.
- Soteldo - Teve boas atuações, mas sofreu com lesões. Custava caro e não foi comprado após o empréstimo.
- Balbuena - Chegou agora e deverá estrear contra o Sport.
A direção tem erros e acertos nesta lista. Suárez, por exemplo, entrou para a história. Mas nomes como Iturbe, Besozzi e Amuzu deram errado. Outros, como Cuéllar e Monsalve, ainda podem decolar.
Mas o que chama a atenção, e isto merece uma reflexão, é a quantidade de jogadores que quiseram sair, como Marchesín, Arezo e Carballo.
