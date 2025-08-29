Conmebol denuncia Inter em quatro artigos por confusão contra o Flamengo

Inter foi eliminado pelo Flamengo em casa. Renan Mattos / Agencia RBS

A Conmebol denunciou o Inter em quatro artigos pelas irregularidades na partida contra o Flamengo, no confronto de volta das oitavas de finais da Libertadores, no Beira-Rio.

A lista inclui obviamente o atraso no início do jogo por causa da desastrada chuva de papéis picados, mas também em outros itens como uso de sinalizadores e problemas nas instalações de hospitalidade.

Veja a lista de denúncias da Conmebol

Artigo 11.2 M do Código Disciplinar da Conmebol

Ser a causa do atraso do início do jogo

Artigo 12.2 C do Código Disciplinar da Conmebol

Acender sinalizadores, fogos de artifício ou qualquer outro tipo de objeto pirotécnico

Artigo 24 do Regulamento de Segurança da Conmebol

Solicitação de ativações: toda e qualquer ativação que se pretenda realizar com os objetos que se relacionam a seguir deverá ser solicitada com uma antecedência mínima de cinco dias antes do dia da partida [...] Papel Picado: deve ser lançado apenas manualmente. Não é permitido o uso de máquinas de arremesso de papel. As ativações descritas acima não poderão causar atraso no início do primeiro ou segundo tempo, suspensão temporária do desenvolvimento do jogo ou afetar qualquer questão relacionada à segurança do evento esportivo.

Artigo 4.2.13 do Manual de Clubes da Libertadores

Instalações de hospitalidade: para todas as partidas a partir das oitavas de finais, os estádios deverão oferecer, para a hospitalidade dos patrocinadores, uma área mínima de 400m2, com infraestrutura apropriada e próxima ao assento dos patrocinadores, que devem ser os assentos melhor posicionados no estádio.

O clube deve garantir que estes assentos sejam efetivamente ocupados pelos patrocinadores da Conmebol. O espaço para a hospitalidade deve ser cedido à Conmebol sem nenhum custo e deve estar disponível dois dias antes do jogo [...]

O descumprimento das disposições supracitadas constitui infração regulamentar, ficando a Comissão Disciplinar da Conmebol facultada a impor as sanções correspondentes em conformidade com o Código Disciplinar da Conmebol

Nos próximos dias o Tribunal de Disciplina da Conmebol deverá informar o valor total da multa que o Inter receberá.