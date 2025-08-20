Conmebol abre expediente disciplinar contra Inter e Flamengo

Inter será julgado por atraso no reinício do jogo após o intervalo. Mauro PIMENTEL / AFP

A Conmebol abriu expediente disciplinar contra Inter e Flamengo por irregularidades registradas na partida de ida das oitavas de finais da Libertadores, no Maracanã. Os dois clubes serão multados. E o problema do Flamengo serve de alerta para a torcida colorada na noite desta quarta-feira (20) no Beira-Rio.

O Inter será julgado por infração no artigo 5.1.11.6 numeral 2 do Manual de Clubes da Libertadores, que trata de atraso no reinício das partidas após o intervalo. Neste caso, os jogadores demoraram para voltar dos vestiários, atrasando o segundo tempo. A multa prevista é de US$ 20 mil para o clube e de US$ 15 mil para o técnico. Em caso de reincidência, o valor sobe para US$ 30 mil para o clube.

O Flamengo será julgado por infração no artigo 12.2 literal C do Código Disciplinário da Conmebol, que trata do "comportamento incorreto" de torcedores, como "acender sinalizadores, fogos de artifício ou outro objeto pirotécnico".

Isso aconteceu logo após o gol marcado por Bruno Henrique, e imediatamente o Flamengo fez o pedido, pelos alto falantes e pelo placar eletrônico do estádio para a atitude fosse interrompida pelo temor da multa, que não deverá ser barata.

Alerta para o Inter

Este é o alerta para o Inter nesta noite. O espetáculo pirotécnico poderá ser feito do lado externo do estádio, fora do perímetro da Conmebol. Mas dentro do estádio é proibido. Se ocorrer, o clube não escapará de uma multa pesada.