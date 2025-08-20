Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Punições
Notícia

Conmebol abre expediente disciplinar contra Inter e Flamengo

Entidade deverá multar os dois clubes por irregularidades na partida no Maracanã

