Como será a nova terceira camisa do Grêmio

A partir de setembro, o Grêmio terá uma nova terceira camisa. O clube receberá na próxima semana o novo fardamento, que terá algumas novidades, como os patrocínios com uma estampa dourada.
A camisa será toda azul, em um tom um pouco mais escuro, e os detalhes na gola e mangas em dourado, assim com a marca dos patrocinadores. Este será o último lançamento da Umbro, na reta final da parceria que acabará no final do ano.
A partir de 2026 o Grêmio terá a New Balance como fornecedora de material esportivo.
