Como foi a reunião da direção do Inter com Roger após a derrota para o São Paulo

A derrota para o São Paulo trouxe grande preocupação para o Inter. Além do péssimo resultado, o time caiu na tabela do Campeonato Brasileiro e vive uma crise antes da decisão de quarta-feira contra o Fluminense pela Copa do Brasil.

Por isso, a direção colorada convocou uma reunião no vestiário logo depois do resultado negativo de domingo. Este foi o motivo para a demora no início das entrevistas.

Confiança no trabalho

Primeiro a conversa foi com os jogadores, com o objetivo de deixar claro que todos precisam assumir as suas responsabilidades, inclusive os atletas, neste momento de dificuldade.

Depois a conversa foi dos dirigentes com Roger Machado. Não se falou sobre possibilidade de saída do técnico. A direção depositou confiança no trabalho, acreditando na reversão do quadro diante do Fluminense no Maracanã. Também foram analisadas questões técnicas e táticas sobre o que não está funcionando bem na equipe.