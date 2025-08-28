Como fica a gestão da Arena após Marcelo Marques abandonar eleição do Grêmio

Equipe de Marcelo Marques segue trabalhando normalmente no estádio. Duda Fortes / Agencia RBS

O processo de operação da gestão da Arena do Grêmio não terá qualquer tipo de alteração após o anúncio de Marcelo Marques, que desistiu de ser candidato à presidência do clube.

Todo o trabalho que está sendo feito será mantido exatamente da mesma maneira até dezembro, com o objetivo de entregar o estádio para a nova direção em ótimas condições em 2026.

Isto significa que a equipe de Marcelo Marques segue trabalhando normalmente no estádio. A Arena Porto-Alegrense opera com caixa próprio até 31 de dezembro, recebendo os devidos valores, pagando as contas e operando em conjunto com a equipe de Marcelo no trabalho de transição.

O Grêmio não terá nenhum custo até dezembro. Se a operação der lucro, o valor será destinado ao clube. Se der prejuízo, Marcelo Marques pagará a quantia. E a partir de janeiro a operação da Arena será entregue para a nova direção do Tricolor.