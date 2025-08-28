Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Casa do Tricolor
Notícia

Como fica a gestão da Arena após Marcelo Marques abandonar eleição do Grêmio

Operação do estádio está em fase de transição

Eduardo Gabardo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS