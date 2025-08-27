Como fica a eleição do Grêmio após Marcelo Marques sair da disputa

Marcelo Marques desistiu de ser presidente do Grêmio. Jefferson Botega / Agencia RBS

O anúncio de Marcelo Marques de que não será mais candidato à presidência do Grêmio caiu como uma bomba no ambiente político do clube. A partir de agora, a eleição para presidente está totalmente indefinida.

A expectativa é pelas definições de Antônio Dutra Júnior e Paulo Caleffi. Dutra seria o candidato inicial, mas abriu mão da disputa para dar lugar a Marcelo Marques. Caleffi anunciou a saída do pleito no dia seguinte à compra da Arena.

Agora existe a possibilidade de os dois voltarem para a disputa. Marcelo Marques já falou que o apoio dele é para Antônio Dutra Júnior, caso ele queira novamente ser candidato.

Paulo Caleffi certamente avaliará a possibilidade de voltar para a eleição. Mas ainda não existe uma definição.

Por enquanto, Dênis Abrahão, Gladimir Chiele e Sergio Canozzi seguem como candidatos à presidência. A eleição para a renovação do Conselho Deliberativo será em setembro. A eleição para presidente deverá ser em novembro (votação dentro do Conselho) e dezembro (votação com os sócios).