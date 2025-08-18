Carlo Ancelotti prepara viagem para Porto Alegre

Técnico italiano deve acompanhar partida válida pela Libertadores, entre Inter e Flamengo, em Porto Alegre. RAFAEL RIBEIRO / CBF/DIVULGAÇÃO

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, deverá estar em Porto Alegre na quarta-feira (20), para observar Inter x Flamengo, pela Libertadores. Os detalhes da programação serão definidos em reunião nesta segunda-feira (18), na sede da CBF.

Quando assumiu o comando da Seleção, Ancelotti já tinha falado sobre o desejo de conhecer algumas cidades, incluindo a capital gaúcha.

O técnico esteve em Belo Horizonte, no domingo (17), acompanhando Atletico-MG 1 x 3 Grêmio. Rodrigo Caetano, de grande trabalho recente no Galo, e atualmente diretor da CBF, e Juan, ex-zagueiro e integrante da comissão técnica da Seleção, estiveram juntos. Curiosamente os dois também já trabalharam no Inter.

No dia 25 de agosto, Ancelotti fará a convocação da Seleção Brasileira, para as duas últimas rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo, em setembro, contra Chile e Bolívia.

