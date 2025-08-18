Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Em terras gaúchas
Opinião

Carlo Ancelotti prepara viagem para Porto Alegre

Técnico da Seleção Brasileira deverá observar Inter x Flamengo, no Beira-Rio, nesta quarta-feira

