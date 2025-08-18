As cinco contratações que o Grêmio pretende anunciar

Arthur pode retornar ao Grêmio. Juventus / Divulgação

Além da vitória contra o Atlético-MG, o Grêmio começa a semana com outras boas notícias. Em busca de reforços, a direção gremista prepara um "pacote" com cinco contratações.

Além de Balbuena e Carlos Vinícius, o objetivo é anunciar estes jogadores:

Marcos Rocha

O lateral-direito já está acertado e ficará à disposição para o jogo de sábado contra o Ceará.

Marcos Rocha já está fechado com o Grêmio. Cesar Greco / Palmeiras / Divulgação

Erick Noriega

O volante já se despediu do Alianza e é aguardado no início da semana em Porto Alegre.

Erick Noriega, na foto com a mão na boca, tem 23 anos. ERNESTO BENAVIDES / AFP

Arthur

O meio-campista alinhou salário com a direção gremista e negocia a rescisão do contrato com a Juventus.

Arthur está perto do Grêmio. Anderson Fetter / Agência RBS

Marcelo Grohe

A negociação com o Grêmio está em fase inicial, mas tem chance de avançar, já que Gabriel Grando poderá deixar o clube.

Grohe pode voltar ao Grêmio. Ricardo Duarte / Agencia RBS

Articulador