As cinco contratações que o Grêmio pretende anunciar

Além da vitória contra o Atlético-MG, o Grêmio começa a semana com outras boas notícias. Em busca de reforços, a direção gremista prepara um "pacote" com cinco contratações.
Além de Balbuena e Carlos Vinícius, o objetivo é anunciar estes jogadores:
Marcos Rocha
O lateral-direito já está acertado e ficará à disposição para o jogo de sábado contra o Ceará.
Erick Noriega
O volante já se despediu do Alianza e é aguardado no início da semana em Porto Alegre.
Arthur
O meio-campista alinhou salário com a direção gremista e negocia a rescisão do contrato com a Juventus.
Marcelo Grohe
A negociação com o Grêmio está em fase inicial, mas tem chance de avançar, já que Gabriel Grando poderá deixar o clube.
Articulador
Além disso, o clube busca um articulador. O nome é mantido em sigilo. Mas o objetivo é ter este atleta contratado até o final da janela.