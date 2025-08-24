Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Novo prazo
Opinião

Como fica a situação de Roger Machado no Inter após nova derrota

Técnico está mantido no cargo e próximo jogo será contra o Fortaleza

Eduardo Gabardo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS