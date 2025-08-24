Como fica a situação de Roger Machado no Inter após nova derrota

Roger respaldado pela diretoria colorada. Ricardo Duarte / Internacional/Divulgação

O técnico Roger Machado está mantido no cargo. Esta foi a garantia da direção do Inter depois de mais uma derrota. Mesmo com o resultado negativo diante do Cruzeiro, a avaliação é de que o técnico ainda tem condições de recuperar a equipe.

Desta maneira, ele comandará o grupo durante os treinos da semana, preparando a equipe para o jogo do próximo domingo (31), contra o Fortaleza, no Beira-Rio.

E esta partida será fundamental não só para o Inter, mas também para o futuro de Roger Machado. Se o Inter não vencer, será muito difícil garantir a permanência do técnico. Após esta partida, o Brasileirão terá uma parada por causa da data Fifa.