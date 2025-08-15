Além de Marcos Rocha, Grêmio tenta fechar mais duas contratações

Lateral deverá começar a treinar na segunda-feira no Grêmio. Cesar Greco / Palmeiras, Divulgação

Após fechar a contratação de Marcos Rocha, a direção do Grêmio tem negociações em andamento para tentar avançar em mais dois reforços. O objetivo é fechar nos próximos dias com um volante e um meia.

Estas são posições onde o clube vê necessidade de acrescentar novas peças para a comissão técnica. Por isso já iniciou tratativas em busca do fechamento dos negócios.

Marcos Rocha deverá começar a treinar na segunda-feira (18) no CT Luiz Carvalho e ficar à disposição para o jogo do outro final de semana, contra o Ceará. Os nomes do volante e do meia são mantidos em sigilo pela direção gremista.