A sondagem da Arábia Saudita e a situação de Cristaldo no Grêmio

Cristaldo é o atual camisa 10 do Grêmio. Jefferson Botega / Agencia RBS

A direção do Grêmio recebeu algumas consultas de clubes da Arábia Saudita sobre a situação de Cristaldo durante esta janela de transferências. No entanto, as sondagens não se transformaram em propostas oficiais.

O Grêmio até gostaria de receber uma oferta para negociar o meia argentino, que neste momento é reserva de Mano Menezes. Por isso ainda aguarda a concretização de uma eventual proposta.

O interesse do mercado da Arábia Saudita é real. Mas ainda sem proposta oficial. Por isso, por enquanto, Cristaldo fica. E está à disposição para atuar contra o Atlético-MG no domingo (17). O jogador tem o objetivo de recuperar espaço no grupo.

Nesta temporada Cristaldo tem apenas dois gols marcados em 30 jogos. Com atuações irregulares, o clube não pretende dificultar a saída.