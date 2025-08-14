A mudança que poderá ocorrer no processo de contratações do Grêmio

Grêmio conta com apoio de 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) emprestados por Marcelo Marques (D). Jonathan Heckler / Agencia RBS

Após a desistência da contratação de Roger Guedes, o Grêmio poderá mudar o perfil dos jogadores buscados no mercado. Marcelo Marques, candidato à presidência do clube, já garantiu que o valor de 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) segue à disposição para reforços.

Mas a quantia não precisa necessariamente ser utilizada em um jogador só, como seria o caso de Roger Guedes. Os dirigentes estão em contato e tentando avançar nas negociações com alguns atletas.

Se houver consenso sobre nomes, o valor poderá ser utilizado em jogadores de diferentes posições, como um meia de articulação, um lateral-direito e um volante.

Se isto de fato acontecer, é a chance de ajustar o time e resolver alguns problemas da equipe. Mas será fundamental não errar novamente na prospecção dos nomes.