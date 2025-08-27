A data da estreia da nova camisa do Grêmio 

O Grêmio deverá receber até o início da próxima semana todo o material da sua nova terceira camisa, que será azul, em um tom mais escuro, com detalhes em dourado nos patrocínios e nas mangas.
A previsão de estreia é para o mês de setembro. O clube trabalha com duas datas, em jogos programados para a Arena:
- 13/09 - Grêmio x Mirassol (com possibilidade de estreia de Arthur)
- 29/09 - Grêmio x Vitória
Este será o último lançamento da parceria entre Grêmio e Umbro. A partir de 2026 a New Balance será a nova fornecedora de material esportivo do clube.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.