A data da estreia da nova camisa do Grêmio 

Terceira camisa do Grêmio será azul. Divulgação / Umbro

O Grêmio deverá receber até o início da próxima semana todo o material da sua nova terceira camisa, que será azul, em um tom mais escuro, com detalhes em dourado nos patrocínios e nas mangas.

A previsão de estreia é para o mês de setembro. O clube trabalha com duas datas, em jogos programados para a Arena:

13/09 - Grêmio x Mirassol (com possibilidade de estreia de Arthur)

- Grêmio x Mirassol (com possibilidade de estreia de Arthur) 29/09 - Grêmio x Vitória

Este será o último lançamento da parceria entre Grêmio e Umbro. A partir de 2026 a New Balance será a nova fornecedora de material esportivo do clube.