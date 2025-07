Vitão e Wesley: o valor que o Inter pede para fazer a venda

Wesley é monitorado pelo Portland Timbers-EUA. Jefferson Botega / Agencia RBS

Com a janela aberta, a direção do Inter trabalha para contratar. Mas também recebe procura de outros clubes interessados em jogadores colorados. O zagueiro Vitão e o atacante Wesley tiveram sondagens do exterior. Nenhuma negociação avançou por conta dos valores estabelecidos pelo clube gaúcho.

No caso de Vitão, que está no radar de equipes da Europa, o objetivo é receber 12 milhões de euros. Já sobre Wesley, monitorado pelo Portland Timbers-EUA, o Inter quer US$ 8 milhões pela sua parte nos direitos econômicos do atleta.

Diante desta situação, não existe perspectiva neste momento de conclusão de negociação. Como receberá recursos pela transferência de Johnny do Betis para o Atlético de Madrid, o Inter pretende manter uma postura firme nesta janela, sem abrir mão da quantia que considera justa pelos seus jogadores.