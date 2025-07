Veja como ficou o CT do Grêmio após investimento de R$ 13 milhões

Moderno e funcional. Estas palavras resumem bem a experiência de conhecer por dentro o CT Luiz Carvalho, local de treinamentos do grupo principal do Grêmio. No sábado (5), a convite do clube, tive oportunidade de passar quase duas horas circulando pelas dependências do local, em áreas como restaurante, academia, vestiário, salas de fisioterapia e análise de mercado.