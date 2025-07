Renato Portaluppi conquista vitória na Justiça gaúcha

Renato está nos EUA para disputa do Mundial de Clubes. Marcelo Gonçalves / Fluminense/Divulgação

Renato Portaluppi, que comanda o Fluminense nesta terça-feira (8) contra o Chelsea, pelas semifinais da Copa do Mundo de Clubes, teve uma boa notícia no Rio Grande do Sul.

Na segunda-feira (7), a Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul confirmou a extinção da queixa-crime movida pelo jornalista Rogério Amaral contra o técnico. A defesa de Renato foi conduzida pelo advogado criminalista Luciano Feldens.

Relembre o caso

A origem do processo foram declarações feitas pelo treinador durante entrevista coletiva após a partida entre Grêmio e São Paulo, em 1º de dezembro de 2024. Na época, Renato rebateu críticas feitas pela Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos (ACEG), que havia divulgado nota afirmando que o técnico atuava “no limite da delinquência”.

Amaral apresentou queixa-crime por injúria e difamação, mas o processo foi extinto pelo Juizado do Torcedor e Grandes Eventos. A decisão se baseou na falta de informações obrigatórias, como endereço para citação do acusado.