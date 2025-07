Ranking da Conmebol para o Mundial de 2029; a colocação do Inter e a situação do Grêmio

Após o sucesso da primeira edição do Mundial de Clubes, a Fifa já avalia alguns ajustes para a segunda edição da competição , marcada para 2029, em local a ser definido. Umas das possibilidades de alteração é o aumento do limite de clubes por país . Foi justamente o limite que deixou fora do torneio clubes como Liverpool e Barcelona.

Em 2025 o limite foi de dois clubes por país. A única exceção ocorreu quando clubes do mesmo país ganharam a competição continental. Foi o que aconteceu com as equipes do Brasil, na Libertadores. Na Espanha foi diferente. O Real Madrid garantiu vaga com o título da Liga dos Campeões. Como só um espanhol ganhou a Liga dos Campeões, restou apenas mais uma vaga para o país, que ficou com o Atlético de Madrid, que estava na frente do Barcelona no ranking da UEFA.